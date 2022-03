Oltre due milioni di euro per la manutenzione delle case comunali

Dalla giunta comunale veneziana la decisione di stanziare 2,1 milioni di euro per la manutenzione ordinaria annuale delle case comunali della terraferma, del centro storico e delle isole. Soldi destinati all’esecuzione, da parte di Insula, di interventi di riparazione dei guasti all’interno degli appartamenti o nelle parti comuni degli immobili. «Si tratta - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – di interventi che, per l'80% dei casi arrivano da segnalazioni degli stessi inquilini, che si rivolgono al numero verde messo a disposizione della società per raccogliere e vagliare le richieste di intervento. Con queste tre delibere, andiamo quindi a destinare 900 mila euro per la terraferma e altrettanti per il centro storico e le isole. Quest‘anno, proprio per riuscire a dare risposta a tutte le domande di intervento non urgenti nel centro storico di Venezia, e che non hanno trovato soluzione nel 2021, l'amministrazione ha deciso di stanziare ulteriori 300 mila euro». «Questa Amministrazione sta dando risposte a chi abita gli alloggi comunali per fare in modo che questi siano sempre più decorosi e sicuri», commenta l'assessore al Patrimonio Paola Mar.

«Le politiche della residenzialità, in particolare quelle riguardanti gli alloggi di proprietà comunale, hanno ora più che mai bisogno di importanti investimenti - interviene il consigliere comunale del Pd, Giuseppe Saccà - Alcuni appartamenti in regime di social housing risultano assegnati in condizioni molto precarie. Nel bilancio di previsione 2021-2023, approvato dalla maggioranza, le somme destinate al patrimonio residenziale pubblico non arrivano al due per cento del piano degli investimenti per l’intero Comune. Meno di sei milioni e mezzo. Nel bilancio di previsione 2022-2024 le cose peggiorano: nel complesso gli interventi di manutenzione di edilizia abitativa non superano la cifra di 2.211.619,77 euro al netto dei 21.000.000 relativi al 110%. Sei mesi fa (ottobre 2021) da a un accesso agli atti è emerso che su 4.200 alloggi di proprietà del Comune, 387 risultano sfitti e a questi se ne sommano altri 325 tra quelli “in manutenzione” e “in programma di manutenzione” (224). Siamo in attesa di capire come i progetti pilota legati all’eco bonus stiano procedendo in terraferma: un tema sollevato dal Partito Democratico e raccolto dalla giunta. Continueremo - conclude il consigliere - a tenere alta l’attenzione su questo tema».