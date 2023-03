Allo Iusve un nuovo master sulla comunicazione 4.0

Un nuovo modello di alta formazione professionale per affrontare un mondo del lavoro profondamente cambiato. A lanciarlo è lo IUSVE, con il nuovo corso di alta formazione accademica a Verona in «Digital Communication, Reputation e Brand Management». I migliori professionisti del settore come docenti, un approccio teorico-laboratoriale flessibile e modulare, rivolto sia a neo laureati che a professionisti, a un costo accessibile a tutti. Obiettivo: trasmettere le competenze professionali per gestire le nuove grandi sfide: digitale, reputazione, multimedialità, strategia, metaverso, immersività, intelligenza artificiale, algoritmi, polarizzazione, poste da un mondo della comunicazione profondamente trasformato.

«Comunicare oggi non significa più solo creare un messaggio o scrivere una notizia o di scegliere un visual da affiancarle - spiega Nicolò Cappelletti, vice responsabile dell’area di comunicazione ed educazione IUSVE- ma progettare e gestire un processo che, strategicamente, integri l’interconnessione di soggetti, messaggi, strumenti, significati, reazioni ed esperienze». Forte della conoscenza del territorio dopo circa 15 anni di presenza con i percorsi di laurea, IUSVE riparte dunque da qui.

Il corso si rivolge ai neolaureati ma anche a quanti hanno già intrapreso un percorso professionale, con la possibilità, per le aziende, di coinvolgere proprie persone nel percorso didattico, adattandolo anche a specifiche esigenze di formazione specialistica. Il corso si articola su 220 ore di didattica erogata in modalità blended, distribuita di venerdì e sabato, due volte al mese e con possibilità di attivare, su richiesta del corsista, un tirocinio di 250 ore da concludere entro l’ultimo weekend di lezione.