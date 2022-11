Mauro Vincenzo Piantanida nuovo medico di base a Castello

Lunedì il sestiere di Castello avrà un nuovo medico di famiglia. Si chiama Mauro Vincenzo Piantanida, è specialista in citogenetica umana e arriva dal Piemonte, dove ha già prestato servizio come medico ospedaliero e medico di famiglia. In queste settimane l’Ulss 3 Serenissima l’ha convinto ad aggiungersi alla squadra dei medici di medicina generale del centro storico veneziano. Ieri il professionista ha firmato il contratto e da lunedì prossimo, 14 novembre, riceverà i suoi futuri pazienti nel nuovo studio in Santa Maria Ausiliatrice, in calle San Gioachin 450, a Castello.

Il nuovo medico curante non andrà a sostituire un medico che ha cessato l’attività, ma si aggiungerà al lavoro di quelli già esistenti, quindi non “erediterà” i pazienti da un medico precedente, ma la sua sarà una nuova capienza per 1.500 potenziali nuovi assistiti che vorranno, per comodità logistica o diverse motivazioni personali, passare ad altro medico. «Questo nuovo medico di famiglia è un 'acquisto' essenziale che avevamo promesso alla città e al sestiere di Castello e che, con grande determinazione, siamo riusciti ad assicurare, andando addirittura a cercarlo fuori regione, a causa della carenza di medici ormai sofferta in tutto lo stivale », dice il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato.

Il nuovo professionista visiterà a tempo pieno, da lunedì a venerdì, negli spazi concessi dal Comune di Venezia. «In tempi difficili, dopo due anni resi complicatissimi dal Covid si dimostra ancora una volta che a premiare è il lavoro in sinergia tra gli enti che sono al servizio dei cittadini - spiegano gli assessori Paola Mar e Simone Venturini -. Ciascuno per la sua parte, azienda sanitaria e amministrazione comunale hanno saputo costruire una risposta concreta ai problemi della città e dei cittadini».