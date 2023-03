Migliori università al mondo, Iuav conquista il 18esimo posto

Ottimo risultato per l’Università Iuav di Venezia nella classifica delle migliori università al mondo stilata da QS Ranking, curata dalla rivista indipendente britannica Times Higher Education: la classifica universitaria globale più consultata al mondo, pubblicata dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds, punto di riferimento per la scelta dei migliori atenei internazionali.

Iuav conquista il 18esimo posto fra le migliori università al mondo nel settore Storia dell’Arte, incluso per la prima volta nella classifica. Il risultato premia sia la consolidata tradizione di studi storici dell’Ateneo che l’apporto delle Arti visive, che insieme alle altre discipline legate al progetto come Design, Moda, Teatro e arti performative sono entrate a far parte del mondo Iuav e ne sono diventate un tratto identitario forte. Iuav si mantiene stabile nelle prime cento posizioni per i settori dell’Architettura e della Pianificazione, collocandosi al terzo posto a livello nazionale, dopo il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino e a pari merito con La Sapienza di Roma, mentre risale la classifica nel settore Arti e Design, posizionandosi fra 101 e 150 (lo scorso era collocata tra 151 e 200).

Quest’anno sono 1500, in 93 paesi del mondo, le università prese in esame da QS World University Rankings by subject. La classifica valuta in particolare l’aspetto reputazionale, cioè la considerazione di cui un ateneo gode presso gli ambienti accademici e professionali, ma non solo; ogni ateneo è giudicato in base a 13 indicatori di performance raggruppati in 5 macroaree: didattica, ricerca, impatto delle citazioni scientifiche, trasferimento tecnologico, internazionalizzazione. Cresce il numero delle università prese in esame e migliora anche la posizione dell’Italia, che figura al terzo posto in Europa per numero di presenze nella top ten.