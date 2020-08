Mirano Summer Festival, l'organizzazione non ci sta: «Valuteremo i danni»

L’Associazione Volare rispedisce al mittente la proposta arrivata dal Comune di Mirano di acconsentire allo svolgimento del Mirano Summer Festival esclusivamente per quanto riguarda i concerti, con smobilitazione degli stand gastronomici, pubblico dimezzato e altre prescrizioni. In questi giorni l’associazione, a seguito del fermo comminato dalla commissione pubblico spettacolo venerdì scorso, ha cercato una modalità diversa di svolgimento delle serate rimanenti. «Dobbiamo riconoscere al Comune e in particolare alla sindaca Maria Rosa Pavanello la volontà di incontrarci e ricercare insieme una soluzione – spiega il patron Paolo Favaretto – e di questo le siamo grati, tuttavia la proposta pervenutaci a margine di un incontro non è accettabile».

Le misure di sicurezza richieste

Il Comune, su indicazione dell'Ulss, ha comunicato all’organizzazione le poche possibilità previste per ottenere l’ok all’apertura della manifestazione. Non è consentita la ristorazione abbinata a pubblico spettacolo, quindi devono essere tolti tutti i tavoli anche nell’area pubblico spettacolo, i gazebi e le cucine. E’ valutata sostenibile una manifestazione che preveda concerti con massimo 500 posti a sedere e con eventuale somministrazione di sole bevande al posto prenotato, con ordine fatto allo steward e servizio alla posto/sedia. La partecipazione deve avvenire solo con prenotazione e pagamento on line con tracciabilità dei presenti. Deve essere previsto un solo parcheggio destinato alla manifestazione, con ingresso separato dall’uscita. Deve essere garantita la presenza di personale di vigilanza per accompagnare chi ha prenotato al posto assegnato e deve essere altresì garantita la presenza di personale che consegni le bibite su ordinazione al posto assegnato. Infine l’ingresso deve essere scaglionato e così l’uscita alla fine del concerto.

«Qualcuno – ribatte Favaretto – deve aver preso alla larga la nostra vocazione benefica (ricordiamo che avevamo avanzato la disponibilità a farci carico, con parte del ricavato, dell’ampliamento del parco giochi inclusivo di Mirano). A farci prendere in giro non ci stiamo: come si può pensare di coprire anche solo le spese sostenute senza alcun incasso? Forse dovremmo mettere 20 euro di biglietto per concerti di sole cover band o quasi? Ci costringono a chiudere, valuteremo in sede legale eventuali danni per averci fatto montare, restare in attesa e poi sgomberare, oltre a eventuali danni di immagine».