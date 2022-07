Tutto pronto per l'edizione 2022 di MissVeniceBeach

Oltre 120 aspiranti reginette si sono iscritte per le selezioni del tour di MissVeniceBeach, la kermesse dell'estate che sarà inaugurata venerdì 8 luglio in piazza Milano a Jesolo, e proseguirà poi con le tappe del Lido di Venezia, Sottomarina, Bibione e Rollina Mare, prima della super finale prevista per il mese di settembre.

Miss talentuose e artisti alla ricerca del successo si esibiranno sulle spiagge più belle della riviera veneta, offrendo coinvolgente, sotto la guida di Elisa Bagordo, organizzatrice e presentatrice del talent. L'organizzazione, spiega, «è un grosso impegno e ci vuole molta professionalità per organizzare e gestire il concorso, ma le soddisfazioni e il successo ripagano ogni anno. Ogni edizione aggiungiamo un tassello al nostro gruppo e la cosa più bella sono proprio le miss delle stagioni passate, che entrano a far parte dello staff».

Novità della stagione è il salotto delle miss, in diretta sui social, con la collaborazione di radio WoW media partner del concorso: l'appuntamento è dalle 20, per mezz’ora, con interviste inedite agli ospiti e agli artisti prima di ogni tappa.

Lo show avrà inizio con la nuova sigla di “la familia 130” vincitori del contest cantanti 2021, Malo, Tripla e Chinni presenti in tutto il tour 2022, le coreografie di Sara Giurin con le miss in carica Emma Rossato, Carlotta Callegaro, Alessia Alberti, Alessia Leon, Giorgia Giaciglio, Aisha Trevisiol, Eleonora Padoan e Daiana Guin, che oltre ad aprire lo spettacolo saranno impegnate sul palco e negli stand di promozione. Ci sarà anche spazio per il fashion e le creazioni artigianali.

Per iscriversi e partecipare ad una delle selezioni in programma, le aspiranti miss potranno contattare Federica Driusso, direttamente sul profilo Instagram del concorso. La vincitrice riceverà in premio il nuovo scettro e corona realizzati in vetro artistico di Murano dal maestro vetraio Michele Zampedri di Artigianato Muranese, in collaborazione con il consorzio PromoVetro.