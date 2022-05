Il Patriarca Moraglia rieletto presidente della Conferenza Episcopale Triveneto

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto hanno provveduto oggi al rinnovo delle cariche. Sono stati rieletti - con un ulteriore mandato quinquennale - il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia presidente, il Vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muser vicepresidente e il Vescovo di Concordia-Pordenone Giuseppe Pellegrini segretario della Conferenza Episcopale Triveneto.

«Accolgo con gioia e soddisfazione la conferma del Patriarca di Venezia alla guida della Conferenza Episcopale del Triveneto. In tanti anni, ha dimostrato di essere uno straordinario punto di riferimento morale e spirituale, non solo per la comunità cristiana, ma per la società in generale - commenta il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. A Monsignor Moraglia riconfermo tutta la mia grande stima, come uomo e come autorità religiosa, e l’assoluta disponibilità a proseguire nel modo più proficuo possibile la collaborazione istituzionale in ogni occasione».