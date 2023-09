Mostra del Cinema con il segno più: i numeri dell'edizione

Soddisfacente, senza dubbio, il dato complessivo di presenze dell’80. Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia. Un successo arrivato nonostante l'assenza di buona parte delle star americane, che non hanno partecipato a causa dello sciopero in corso a Hollywood. Ma il festival del Lido, che quest'anno ha assegnato il Leone d'oro per il miglior film a Poor Things (Povere creature!) di Yorgos Lanthimos, ha confermato il proprio appeal.

I numeri, infatti, parlano chiaro facendo registrare un segno più per quanto riguarda le presenze: il numero di ingressi complessivi nelle sale, ad esempio, ha superato quelli dello scorso anno. Sono 230.000, +17% sul 2022. Un dato incoraggiante che fa il paio con il numero di biglietti venduti al pubblico: 85.000 circa, 10mila in più dello scorso anno quando si registrarono 75.000 tagliandi venduti. Dunque un deciso +14%. Anche sul fronte accrediti maggiore interesse in questa edizione: 13.023 quelli ritirati, erano stati 11.967 nel 2022.