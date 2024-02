Il 2024 di Muve tra Marco Polo, contemporanei e Matisse al Candiani

Sarà un anno dedicato a Marco Polo, nei 700 anni dalla sua morte, quello dei musei civici veneziani. Ci sarà spazio anche per una variegata proposta espositiva di arte contemporanea e il consolidamento di progetti educativi, di alta formazione e ricerca. L'anno terminerà quindi in bellezza con la mostra "Matisse e la luce del Mediterraneo", ospitata presso il Centro Culturale Candiani a Mestre.

Fiore all'occhiello delle iniziative dedicate a Polo sarà la grande mostra a Palazzo Ducale "I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano nel Duecento", in programma dal 6 aprile al 29 settembre, a cui seguirà il l'appuntamento con "Le vie della scrittura" al Museo Correr (24 aprile - 15 ottobre) e le masterclass (ottobre - novembre 2024) dedicate alle culture calligrafiche cinese e araba. E ancora, il progetto "Alfabeto Marco Polo. Venezia - Istanbul" (7 - 16 maggio) e "Marco Polo. I costumi di Enrico Sabbatini" al Museo di Palazzo Mocenigo con abiti di scena del celebre sceneggiato Rai (14 maggio - 30 settembre).

In primavera prende forma la proposta espositiva dedicata all’arte contemporanea e ai suoi grandi protagonisti, indagando diversi media e linguaggi: a partire da Eva Marisaldi al Museo di Casa Goldoni (21 marzo - 24 novembre), Eva Jospin con una grande opera site specific realizzata per il Museo di Palazzo Fortuny (10 aprile - 24 novembre), i "Musei delle Lacrime" di Francesco Vezzoli al Museo Correr (17 aprile - 24 novembre) e l’omaggio di Ca’ Pesaro ad Armando Testa, con un’ampia monografica dedicata al creativo piemontese.

Ancora, il Museo del Vetro a Murano ospiterà le opere di Federica Marangoni "Guardando al futuro" (19 maggio - 3 novembre), il Museo di Palazzo Mocenigo aprirà al progetto "Albero della Vita di Carla Tolomeo" (25 maggio - 24 novembre), mentre Mestre ospita le mostre collettive della quinta edizione di "Artefici del nostro tempo" a Forte Marghera (giugno - 31 dicembre) e dell’ottava edizione di Premio Mestre di Pittura (14 settembre - 20 ottobre).

Sono invece attesi in estate Loris Cecchini a Ca’ Rezzonico (12 giugno - 24 novembre) e "Fragile Stories" per la Biennale del Merletto a Burano (14 giugno - 5 gennaio 2025). Grandi mostre ed esposizioni accompagneranno i visitatori fino alla fine dell’anno, con l'opera del fervido pittore cileno Roberto Matta (25 ottobre - 23 marzo 2025) e il progetto dedicato a Giorgio Andreotta Calò (15 novembre – 4 marzo 2025) a Ca’ Pesaro, fino alle "Storie di fabbriche, Storie di famiglie" per presentare al pubblico l’’importante e cospicua donazione opere della ditta Carlo Moretti al Museo del Vetro. Grande attenzione è riservata anche al Centeo Culturale Candiani di Mestre, dove, dopo il successo della mostra dedicata a Chagall, in autunno aprirà le porte la mostra "Matisse e la luce del Mediterraneo" (28 settembre 2024 - 4 marzo 2025).

«L'impegno di Muve con l’amministrazione comunale - ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - è ogni anno più articolato: non riguarda più solo l’apertura e la chiusura dei musei e la cura delle collezioni, ma concorre alla promozione complessiva della cultura in città, in tutto il territorio, offrendo sempre più opportunità a residenti e visitatori». Gli fa eco la presdiente di Muve, Mariacristina Gribaudi: «L'offerta del 2024 dei musei civici di Venezia intende ricordare, una volta di più, il valore del museo come centro della quotidianità di ogni cittadino; un valore che viene garantito anche dal ricco programma di attività educative dedicate a famiglie, scuole, con progetti pensati per persone con necessità speciali, per incrementare il processo partecipativo e la costruzione del dialogo, attraverso nuove letture e interpretazioni del patrimonio culturale».