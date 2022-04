Nasce un sito web per parcheggiare a Noale

Nasce un nuovo sito web che indica i parcheggi vicino al centro storico di Noale. Il nuovo servizio è pubblicato al link https://parcheggi.comune.noale.ve.it. «Noale è una città viva e piena di manifestazioni e alcune di queste occupano le piazze del centro storico limitando il numero di parcheggi disponibili. Per questo motivo ho pensato a un nuovo sito di servizio che indichi con facilità i parcheggi posti a pochi minuti, da un minimo di 2 a un massimo di 10 minuti di distanza dal centro storico», spiega l’assessore alla viabilità Francesco De Marchi.

Sono 5 i parcheggi per il momento individuati: Mercati Nuovi (via Gagliardi), Piazza Bastia, Borgo dell’Oasi (Eurospar), La Rocca (via Vecellio) e via Coppadoro (Iperlando). Il servizio è molto pratico e intuitivo. Selezionando un parcheggio si illumina il percorso più breve per il centro mentre, cliccando su “Portami al Parcheggio” viene attivato direttamente un percorso su Google Maps. Una volta raggiunto il parcheggio l'utente potrà scegliere se raggiungere Piazza Castello oppure Piazza XX Settembre e sarà così guidato, sempre tramite Google, al luogo selezionato con i percorsi pedonali più brevi. Il sito è completamente "responsive" ovvero si adatta automaticamente all'utilizzo da pc, tablet e smartphone. Una importante informazione è anche l'indicazione della posizione delle colonnine di ricarica per auto elettriche.

«Sono e siamo orgogliosi, come amministrazione, di questo importante progetto per i nostri concittadini e per chi vuole visitare la nostra bellissima città di Noale e questo è solo l’inizio perché in futuro il sito, potrà essere integrato con l’aggiunta di ulteriori informazioni utili», conclude l’assessore De Marchi.