Il sole bacia Noale, fiori e visitatori riempiono le piazze: è il successo di 150 volontari

I più mattinieri sono arrivati ben prima delle 8, quando gli espositori stavano ancora sistemando parte della merce, ma è a partire dalle 9.30 di domenica che frotte di persone si sono riversate per le piazze e lungo gli spalti della città dei Tempesta, richiamate dalla edizione numero 43 di Noale in Fiore. La ricetta del successo ha tre ingredienti: il sole e le temperature calde che hanno baciato la manifestazione per tutta la giornata, i visitatori arrivati a decine di migliaia fino alle ultime ore del pomeriggio, il lavoro infaticabile dei tantissimi volontari che si sono prodigati per far sì che la manifestazione fosse un successo.

È proprio sulla grande partecipazione dei volontari che si è voluto soffermare il presidente della Pro loco, Enrico Scotton: «Centocinquanta cittadini, giovani e meno giovani - ha spiegato -, da mesi si stavano spendendo per l'evento. Ho calcolato che hanno dedicato circa 1000 ore negli ultimi mesi». Oltre ai volontari della Pro loco, «dobbiamo contare il lavoro delle squadre di emergenza - ha proseguito Scotton -, di protezione civile, forze dell'ordine, Croce Rossa, le tante associazioni di volontariato, compresa quella del Palio che ha gestito i punti di ristoro, per raccogliere fondi». A conti fatti, Noale è riuscita a mostra il suo volto migliore, «quello delle persone che amano la città e prestano ore della propria vita per fare qualcosa che lasci il segno».

Piazza XX Settembre e largo San Giorgio, Piazzetta del Grano, Piazza Castello e gli spalti nord, come da tradizione, sono stati animati dalla mostra mercato vera e propria, affiancata da diversi momenti dedicati alla musica, all'arte e all'intrattenimento per tutte le famiglie. Erano più di 160 gli espositori, compresi gli artigiani e gli hobbisti che hanno dato vita al mercatino dell'artigianato creativo. Tra i momenti clou il corteo della Festa delle Marie del Carnevale di Venezia, guidato dalla vincitrice di quest'anno, la "padrona di casa" Silvia Zecchin. La giovane noalese ha indossato l'abito realizzato per lei dal costumista Francesco Briggi, anch'egli di Noale.