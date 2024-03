Un po' di Venezia agli Oscar: Emma Stone miglior attrice. Niente da fare per Garrone

Attese rispettate, è stato Oppenheimer a indossare i panni del leone alla notte degli Oscar 2024. La pellicola diretta da Christopher Nolan porta a casa 7 statuette: miglior film, miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e comprimario (Robert Downey Jr), miglior regista, montaggio, fotografia e colonna sonora originale. Il biopic sul padre della bomba atomica, giunto a Los Angeles con 13 nomination, ha fatto man bassa di premi.

Unico film a difendersi è stato Povere creature! di Yorgos Lanthimos, presentato alla 80. Mostra del cinema di Venezia, dove è stato premiato con il Leone d'oro. Undici candidature e 4 statuette ottenute: production design, make up, costumi e miglior attrice per Emma Stone. L'attrice nel ricevere il prestigioso riconoscimento non ha nascosto la commozione: «Lanthimos mi ha regalato una seconda vita con Bella Baxter».

Niente da fare invece per l'unico film italiano in gara. Io capitano di Matteo Garrone - presentato allo stesso modo in anteprima al Lido - è stato battuto da La zona di interesse, film del britannico Jonathan Glazer sull'Olocausto raccontato da fuori delle mura di Auschwitz. «È stato un viaggio fantastico, una grande avventura - ha detto Garrone - Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi. Il viaggio non finisce qui, perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto è iniziato, e porteremo il film nei villaggi piu remoti con degli schermi mobili».