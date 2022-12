Nuova piscina di Jesolo, entro l'anno la firma del contratto

L’amministrazione comunale di Jesolo, con un atto di ricognizione, ha fatto il punto sullo stato di attuazione della nuova piscina che dovrà sorgere in viale Martin Luther King. Si tratta di un passaggio definito con delibera di giunta, di natura prevalentemente tecnica, che risulta indispensabile per i prossimi step previsti dall’iter burocratico.

L'iter per la nuova piscina

La procedura per la realizzazione della nuova piscina è iniziata nel maggio 2020, quando un gruppo di imprese ha presentato la proposta per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione per 20 anni di un nuovo impianto. La proposta era stata approvata dal consiglio comunale nel dicembre dello stesso anno, e successivamente, ad aprile 2021, era giunto il via libera anche al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Lo scorso mese di marzo sono state invece aggiudicate al raggruppamento temporaneo di imprese la realizzazione dei lavori e la gestione dell’impianto.

Ora il progetto definitivo dell’opera sta concludendo la fase di verifica, propedeutica all’approvazione, per poi acquisire tutti i pareri degli enti coinvolti. Una volta ottenuta la validazione, si andrà alla firma del contratto, che secondo le previsioni dovrebbe arrivare entro l’anno in corso. «La nuova piscina, che prenderà il posto di quella ora esistente, - ha commentato il sindaco Christofer De Zotti - risponderà ai nuovi criteri di efficienza, ma sarà anche più appetibile da parte degli utenti. Sul futuro della vecchia struttura abbiamo già avviato un ragionamento profondo, partendo dal presupposto che vogliamo mantenerla tra i beni immobili di proprietà del Comune ma rinnovarla nei servizi conservandone la pubblica utilità».