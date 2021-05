Due campi da padel a Musile: progetto approvato

Via libera dalla giunta di Musile di Piave al progetto per due campi da padel nell'area degli impianti sportivi di via Argine San Marco. L'intervento, che costerà circa 190 mila euro, consentirà di dotare la città di nuove strutture coperte per praticare uno sport che sta diventando sempre più popolare. I campi, della misura di 20 metri per 10, occuperanno in totale una superficie di 600 metri quadri, all'interno di in un'area di proprietà comunale in cui si praticano già diverse discipline.

«Questo intervento - commenta il sindaco Silvia Susanna - darà un'ulteriore spinta alla crescita degli impianti di via Argine San Marco, che a tutti gli effetti sono diventati una "cittadella dello sport" se si considerano le opere messe in atto in questi ultimi anni. Il padel, oltretutto, è una disciplina attualmente molto in voga, con tanti nuovi appassionati. I nuovi campi, uniti agli altri servizi, rappresentano al contempo un'occasione importante di attrazione anche per le località limitrofe, senza dimenticare il valore aggiunto per le nostre attività sportive, a cui continuiamo a essere vicini in questo momento particolare causato dalla pandemia».

Il progetto è stato redatto dall'ufficio tecnico del Comune di Musile, dopo un'analisi del servizio Lavori pubblici, che ha poi formulato la previsione economica degli interventi per la realizzazione della nuova struttura. L'inizio dei lavori è fissato, salvo contrattempi, per fine giugno, il termine per la fine di agosto. «C'è soddisfazione - aggiunge il vicesindaco Vittorino Maschietto - per un progetto che metterà a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive un'occasione in più per fare sport. Un ringraziamento è d'obbligo per l' ufficio tecnico e dei lavori pubblici del Comune».