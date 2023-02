Venezia - Trieste, al via la realizzazione di dieci cavalcavia

È stato firmato ieri il decreto di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di dieci nuovi cavalcavia, che saranno completati tra San Donà e Portogruaro. «È un passo decisivo verso l’obiettivo del completamento della costruzione della terza corsia dell’autostrada A4; il primo segno tangibile del progetto di ampliamento in questo tratto, tristemente noto per gli incidenti e i problemi di traffico», annuncia il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Questi i dieci cavalcavia compresi nel bando: per il sublotto 2 via Grassaga (San Donà di Piave – Noventa di Piave), via Gonelle (Cessalto), sp 54 Cessalto – Ceggia (Cessalto), strada comunale Cessalto – Ceggia (Cessalto), via Donegal (Cessalto), sp 163 via Callunga (Cessalto); per il sublotto 3 strada provinciale 60 San Stino di Livenza – Belfiore, Bosco – Frassinelle, Pradipozzo – Lison, Summaga – Cinto Caomaggiore.

«La struttura commissariale e Autovie Venete stanno lavorando, assieme ai partner coinvolti, con velocità e concretezza: la costruzione della terza corsia non richiede solo i nuovi cavalcavia, ma anche un imponente lavoro su viabilità ordinaria, acquedotti, metanodotti, oleodotti, elettrodotti, fognature, impianti di illuminazione, fibre ottiche - aggiunge Zaia -. Solo per questa tratta che collega San Donà e Portogruaro l’importo complessivo dei lavori, finanziato con fondi propri di Autovie, è di circa 47 milioni di euro, mentre il quadro economico dell’investimento è di circa 83 milioni». Entro tre anni i dieci cavalcavia saranno completati. «Le nuove strutture consentiranno un’A4 allargata, finalmente più sicura, scorrevole, moderna», conclude Zaia.