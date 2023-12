Campagna Lupia, 37 nuovi punti luce per illuminare le strade provinciali

La Città metropolitana di Venezia ha concluso le opere di implementazione degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Campagna Lupia.

L’intervento è il risultato finale dell'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche del 2021 che prevedeva lo stanziamento di 100mila euro per gli interventi di illuminazione stradale lungo le strade provinciali. Il Comune di Campagna Lupia al termine del 2022 ha dato l'ok al crono programma e quindi nel marzo del 2023 è stato approvato il progetto definitivo. L’intervento ha visto la posa di 37 punti luce, con lampade a led nelle strade di competenza della Città metropolitana: via Primo maggio (SP 15), tra il km 2+915 mt ed il km 3+208 mt, in cui sono stati posati 10 punti luce e tra il km 4+265 mt al km 4+390 mt, che ha visto la posa di 5 nuovi punti luce. Mentre in via Manin (SP16), intervento diviso un due tratti, sono stati posati 16 punti luce nel tratto tra il km 2+522 mt e il km 2+992 mt e 6 nuovi punti tra il km 3+446 mt e il km 4+603 mt. I nuovi punti luce completano gli impianti di illuminazione pubblica delle vie del Comune di Campagna Lupia già in gestione dell'amministrazione comunale.