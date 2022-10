Al via i lavori per i nuovi posti bici in Riviera Santa Maria Elisabetta al Lido

Prenderà avvio nella mattina di lunedì 17 ottobre l’attività di riordino dei ciclostalli presso il Tempio Votivo in Riviera Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. L’iniziativa è volta a migliorare il decoro dell’area e a incrementare l’offerta di posti bici per residenti e pendolari nell’area di Santa Maria Elisabetta e coinvolgerà anche la riva fronte Laguna.

Cartelli di rimozione biciclette sono stati affissi la venerdì 7 ottobre per dare ampio avviso ai proprietari delle biciclette in sosta. L’attività di rimozione di cicli e vecchie rastrelliere è coordinato dal settore pronto intervento del Comune di Venezia con il supporto di Avm e Veritas. Le biciclette rimosse troveranno ricovero in località Malamocco in un’area del Comune di Venezia e potranno essere reclamate e restituite ai proprietari già nei giorni immediatamente successivi. «Installeremo nella zona del Tempio Votivo e della Riviera cinquanta nuove rastrelliere con 400 posti bici a disposizione di residenti e pendolari, incrementando dunque la capacità dell’area di 50 posti - dichiara l’assessore Michele Zuin - con un intervento interamente finanziato dal Comune che ha visto questa estate l’installazione al Lido di Venezia di oltre 60 nuovi ciclostalli e 467 posti bici a disposizione di residenti e visitatori diretti alle spiagge, in coerenza con il Piano degli Arenili e incontrando le necessità dei gestori. A queste si aggiungeranno entro novembre altre 10 rastrelliere tra piazzale Santa Maria Elisabetta e via Isola di Cergio per ulteriori 67 posti bici. Stiamo portando avanti con queste iniziative in collaborazione con Avm un piano complessivo per la mobilità sostenibile delle isole di Lido e Pellestrina che nel quadriennio 2019-2022 ha permesso di installare 207 rastrelliere in 64 diverse località per 1.572 posti bici a disposizione della cittadinanza».