Prevenzione, la Regione "spinge" sui corretti stili di vita

Sei ambiti di lavoro, il principale dei quali è la prevenzione delle malattie croniche, con il contrasto ai fattori di rischio, ossia sedentarietà, consumo di tabacco, cattiva alimentazione, e alcol. La Regione Veneto ha approvato il nuovo piano regionale della prevenzione, identificato dal claim "Vivo Bene Veneto", della durata di cinque anni, che rappresenta il documento guida per le aziende sanitarie sulla prevenzione delle malattie e la promozione della salute. È stato presentato oggi a Palazzo Balbi dall'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, e dalla direttrice della Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria, Francesca Russo.

Il nuovo piano delle prevenzione

Nei prossimi cinque anni, il piano si propone di creare ambienti favorevoli a stili di vita sani, tra i quali:

scuole che si impegnano a investire sul benessere fisico ed emozionale degli studenti

luoghi di lavoro interessati da interventi sulla ristorazione collettiva di qualità e interventi che permettano opportunità di movimento nei percorsi casa-lavoro

Comuni che decidano di investire nella promozione del movimento tra i propri cittadini.

Sono previsti anche percorsi integrati di presa in carico delle persone fragili e contrasto delle disuguaglianze in salute, sostenendo l'approccio di genere, con un accesso equo ai servizi sanitari per tutti i cittadini e un pari diritto di prevenzione, per entrambi i sessi. «La pianificazione strategica considera sempre la persona al centro. - ha spiegato Russo - Il piano parte dal bambino appena nato fino alla persona anziana: ci sono interventi di prevenzione e salute specifiche per ogni fascia d'età». Lanzarin ha invece sottolineato che la campagna «rimette al centro l'importanza delle prevenzione rispetto a una popolazione più vecchia, con un'aspettativa di vita più lunga, ma accompagnata quindi da cronicità».