Inaugurato il nuovo ufficio di informazione turistica di Venezia

È stato inaugurato martedì mattina il nuovo ufficio di informazione e accoglienza turistica (Iat) di Venezia, a fianco della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. La nuova sede, in funzione dal 20 dicembre scorso, è stata tenuta a battesimo dagli assessori regionali e comunali al Turismo, rispettivamente Federico Caner e Simone Venturini, e dall'amministratore unico di Vela spa, Piero Rosa Salva.

«Qui, nel cuore della Laguna di Venezia, in una location strategica, - ha dichiarato Caner - accogliamo i turisti da tutto il mondo che vogliono scoprire le bellezze del Veneto. Vicinissimo all’ingresso di una delle più grandi e frequentate stazioni d'Italia, l’ufficio regionale offrirà un primo assaggio di quella che è l’accoglienza che il turista potrà ritrovare in ogni singola destinazione della nostra regione». Il nuovo ufficio Iat si adegua, nell'arredamento e nella veste grafica, allo stile di tutti gli uffici di informazione turistica delle altre città venete. A novembre 2019 infatti, Regione e Comune di Venezia hanno stipulato l’accordo “Hub regionali: le porte dell’accoglienza” proprio allo scopo di adeguare l’allestimento e il layout grafico degli uffici di informazione e accoglienza turistica. Il patto è stato poi rinnovato a settembre 2022.

«Con l'inaugurazione di oggi - ha sottolineato quindi Venturini - continua l'impegno delle amministrazioni, a livello comunale e regionale, per potenziare e riqualificare l'offerta dei punti di informazione turistica e di vendita dei servizi collegati. In questo caso apre vicino alla stazione un nuovo Iat, con spazi riqualificati, e si completa così l'offerta veneziana che vede molti punti già rimessi a nuovo come quello in piazza San Marco, quello in piazzale Roma e quello all’aeroporto Marco Polo». Per Piero Rosa Salva, «la presenza di uno Iat in un punto così strategico e accessibile, permette di offrire a chi visita la nostra città un servizio più efficace ed efficiente, senza dimenticare cittadini e residenti che potranno utilizzare lo sportello per le necessità più svariate».

Come negli altri punti informativi gestiti da Vela, è possibile acquistare i titoli di viaggio del servizio di trasporto pubblico, i biglietti per l’accesso alle principali istituzioni veneziane o per eventi e spettacoli, prenotare tour turistici e avere informazioni anche sull’offerta disponibile in tutta l’area metropolitana. Il nuovo Iat è accessibile dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 21.