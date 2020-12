Corso per diventare operatore socio sanitario a Portogruaro: le info

«Siamo orgogliosi», spiega Sara Furlanetto, presidente dell’Ipab Francescon, «di poter ospitare e promuovere nella nostra struttura questa importante iniziativa rivolta al territorio. Si tratta infatti di un’opportunità che consente di formare 30 nuove figure che andranno ad intraprendere una professione che, oltre all’aspetto operativo, consente di lavorare per le persone e con le persone. Questa iniziativa è ancora più importante perché collocata in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da una grave carenza di personale socio sanitario sul mercato».

Il corso

Il corso, caratterizzato da 480 ore teoriche e 520 di tirocinio pratico, avrà una durata di 8 mesi se in modalità full time (8 ore al giorno per 5 giorni la settimana) o di 15/18 mesi se si sceglierà la modalità estensiva (3/4 pomeriggi la settimana). Per iscriversi i candidati dovranno sostenere una prova selettiva secondo le modalità definite dalla Regione. Per tutte le informazioni è possibile contattare senza impegno il numero di telefono 3938838256 o l'indirizzo mail pal.vicenza@staff.it.