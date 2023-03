All'ostetricia di Portogruaro e San Donà porte aperte tutto il pomeriggio per le visite ai neo papà

Oltre alle visite nel consueto orario di apertura, nelle ostetricie di Portogruaro e San Donà di Piave i papà avranno la possibilità di trascorrere un intero pomeriggio con la moglie o compagna e ovviamente con il proprio neonato. L’Ulss 4 ha, infatti, ampliato l’orario di visita nelle due sedi, tutti i giorni dalle 14 alle 20.

«I giorni immediatamente dopo il parto sono unici nella vita della mamma e del bambino – spiega il direttore dell’Ostetricia di Portogruaro, Gian Luca Babbo -. È il tempo in cui la mamma sente la necessità di essere affiancata dal proprio compagno per la cura della loro creatura. Qui si solidifica l’attaccamento del neonato ai propri genitori. Proprio in virtù di queste dinamiche fisiologiche è importante che la coppia rimanga il più possibile unita al neonato. Per questo motivo abbiamo cercato di agevolare le famiglie con il prolungamento del tempo dedicato ai papà».

«L'ampliamento dell'orario di visita, dopo la lunga restrizione legata al Covid,restituisce ai papà l'opportunità di stare accanto alla neomamma, consentendo loro di occuparsi insieme a lei fin da subito del loro bambino – aggiunge il direttore dell’Ostetricia di San Donà, Marika Soldà -. La vicinanza dei papà fa sì che la donna non si senta sola e che possa contare sulla figura del compagno per affrontare ogni difficoltà, preoccupazione , insicurezza e al tempo stesso condividere le gioie della genitorialità. È importante che questa complicità si realizzi fin da subito durante e dopo il parto per creare un legame familiare ancora più forte per far sì che essere diventati genitori diventi un'avventura bellissima». Riguardo le visite ordinarie ai pazienti in Ostetricia e Ginecologia, negli ospedali di San Donà e Portogruaro gli orari sono ritornati all’epoca pre-covid. Le visite sono quindi possibili tutti i giorni dalle 14 alle 15 e dalle 18 alle 19.