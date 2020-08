Sottomarina e Chioggia, due in uno: il nuovo servizio Trenitalia e Busitalia Veneto

Da Padova a Chioggia e alle spiagge di Sottomarina con un unico biglietto grazie ai collegamenti integrati treno + bus.

Il servizio

Il nuovo servizio Chioggia Sottomarina Link offerto da Trenitalia e Busitalia Veneto parte venerdì 14 agosto. I viaggiatori arrivati in treno nella stazione di Padova potranno raggiungere facilmente il litorale veneto con i 60 collegamenti bus, fra andata e ritorno, garantiti quotidianamente da Busitalia, con ultime corse in partenza da Padova alle 20.40 e da Sottomarina alle 20.30. Dopo la presentazione dei collegamenti treno + bus “Cortina link” e “Jesolo link”, attivi rispettivamente dal 14 giugno e dall’11 luglio, il Gruppo FS Italiane conferma con questa iniziativa il proprio sostegno al turismo di prossimità. Attraverso i canali Trenitalia – biglietterie, self service, punti vendita autorizzati, sito e app – sarà quindi possibile acquistare un biglietto del treno da e per Padova, scegliendo il collegamento con orario coordinato per Chioggia e Sottomarina. Le tariffe Trenitalia e Busitalia Veneto restano invariate rispetto a quelle attualmente in vigore e acquistabili separatamente.