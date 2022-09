Nell'ultima settimana 245 mila passeggeri all'aeroporto di Venezia

Sono più di 245 mila i passeggeri gestiti dall'aeroporto Marco Polo di Venezia nel corso della passata settimana, che corrispondono all'86,1% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi, tra arrivi e partenze, sono stati 1.728, l'1% dei quali cancellato. I dati sono riportati dal gruppo Save, gestore dello scalo di Tessera, per mantenere un dialogo con utenza e stakeholder, a seguito di un periodo nero per il comparto aeroportuale internazionale.

Si riduce sensibilmente il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza, passato da 7 a 6 minuti rispetto alla settimana precedente, mentre i tempi di riconsegna dei bagagli si sono mantenuti pressoché stabili: la media è stata di 21 minuti per il primo collo e 34 per l'ultimo. Allo stesso tempo, è incrementato il numero dei bagagli disguidati, ossia quelli spediti in ritardo da altri scali o inviati erroneamente al Marco Polo: 1.092 negli ultimi sette giorni, in crescita del 9,9% rispetto ai 993 della settimana precedente. Per parte sua, il personale dell'aeroporto ha riavviato alla giusta destinazione mille bagagli (attualmente ne restano 308 in giacenza).