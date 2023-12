Pista ciclabile Portegrandi - Ca’ Sabbioni: entro il 2024 altri 24 km di percorso

Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha firmato il decreto per l’approvazione del progetto definitivo che consentirà entro il 2024 il completamento del percorso ciclabile che da Portegrandi porta a Ca' Sabbioni attraversando i comuni di Quarto d'Altino, Marcon e Venezia. Un intervento per un importo complessivo di 3.738.500 euro che si articola in tre lotti funzionali che vanno a collegare tratti di ciclabili, percorsi e tratti in permeabilità ciclabile, per una lunghezza complessiva pari a circa 24,15 chilometri. I lavori partiranno nei primi mesi del 2024 e si concluderanno dopo circa nove mesi di cantiere.

L'opera si inserisce all’interno del progetto più esteso e in parte già realizzato di collegamento del l itorale Veneto o rientale con Mestre-Venezia previsto tra gli obiettivi del p iano s trategico metropolitano e inserito nel p iano delle o pere p ubbliche t riennale 2023-2025. «S i garantirà il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali di collegamento e utilizzo dell’area metropolitana, mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione turistica e ricreativa del territorio – spiega Brugnaro -. Interventi come questo favoriscono la mobilità lenta e i percorsi ciclabili e pedonali di attraversamento, integrato con p arco San Giuliano, il sistema dei corsi d’acqua, gli ambiti del paesaggio della bonifica, i corridoi ecologici del f iume Dese. U n’opera di enorme valore strategico e ambientale che aumenterà il livello della mobilità sostenibile dei comuni interessati».

I tre lotti

Il primo lotto prevederà cinque interventi nel comune di Venezia per realizzare un tratto di percorso della lunghezza di sei chilometri: collegamento da via Ponte Alto a via Litomarino e Ca’ Noghera; percorso ciclabile da parco San Giuliano a via Orlanda all’altezza di via Porto di Cavergnago e passerella su fiume Marzenego; collegamento da via Mandricardo a via Orlanda all’altezza di via Bagaron; tracciato lungo via Colombara fino a Ca’ Sabbioni. Il secondo lotto riguarderà un percorso di 7,5 chilometri nei comuni di Marcon e Venezia: primo tratto del collegamento tra Dese e Zuccarello; secondo tratto tra Zuccarello e Altino fino all’attraversamento del fiume Zero e un secondo attraversamento con una passerella di 60 metri sul fiume Zero.

Il terzo lotto di 9,5 chilometri ricadrà nei comuni di Quarto D’Altino, Marcon e Venezia e prevederà il completamento del collegamento tra Dese e Altino, quindi del tratto che collega via Ca’ Solaro a via Forte Cosenz e di quello che da via Ca’ Solaro, lungo via Eridesio arriva fino al fiume Dese per poi seguirne il tracciato lungo l’argine destro per arrivare al Terraglio compreso il tratto lungo via Praello che si unirà a via Litomarino e Ca’ Noghera e alla ciclopedonale Save.