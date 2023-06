Nuova ciclabile a Punta Sabbioni, primo tratto di riqualificazione del waterfront

Nuova pista ciclabile a Punta Sabbioni, entro l’anno l’aggiudicazione dei lavori che interessa la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area antistante il Forte Treporti. È l’annuncio del Comune di Cavallino-Treporti che, nei giorni scorsi, ha ricevuto conferma, da parte di Veneto Strade, che la località sarà toccata dal percorso ciclabile del nuovo progetto della ciclovia “Trieste-Venezia” promosso dal Tavolo Tecnico Operativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità.

In particolare, il tratto di nuova realizzazione di un chilometro, si congiungerà con i circa 60 di percorsi e piste ciclabili già esistenti a Cavallino-Treporti, e interesserà la porzione di waterfront antistante il Forte Vecchio, batteria edificata dagli austriaci nella seconda metà del XIX secolo (1845 – 1851) al fine di controllare e difendere il territorio lagunare e la bocca di porto di Punta Sabbioni. Questo tratto di ciclovia si svilupperà sul lato est di via Lungomare San Felice, costeggiando il Forte Vecchio, passando per via Forte Vecchio, fino a via Fausta.

«Dopo la “Monaco-Venezia”, il litorale sarà toccato da un nuovo tracciato nazionale, quello della ciclovia “Trieste-Venezia” che si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 280 chilometri, toccando 22 comuni all’interno della Regione Friuli-Venezia Giulia e 10 della Regione Veneto. La nuova ciclovia sarà realizzata grazie ai fondi del Pnrr – spiega l’assessore alla viabilità di Cavallino, Nicolò D’Este - e si inserisce perfettamente nella progettualità che questa amministrazione sta portando avanti da tempo, quella della riqualificazione del waterfront dal Faro Pagoda al Forte Treporti e della messa in sicurezza della viabilità di Punta Sabbioni». Domani l’amministrazione comunale, assieme ai responsabili dell’ufficio tecnico del Comune di Cavallino-Treporti, incontrerà frontisti e residenti dell’area interessata per condividere e illustrare il progetto di Veneto Strade.