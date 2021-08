Più potere al "grande fratello" per la sicurezza della città

Approvata in giunta la partecipazione al bando regionale per ottenere i finanziamenti per rafforzare l'estensione della rete di videosorveglianza di Venezia, nella Centrale operativa della polizia locale

Un server più potente per le immagini della videosorveglianza. La giunta comunale ha approvato la proposta dell’assessore alla Sicurezza Silvana Tosi di partecipare al bando regionale per il finanziamento dell'estensione della rete di videosorveglianza di Venezia, nella Centrale operativa della polizia locale. «Abbiamo elaborato grazie a Venis spa un progetto di 100 mila euro, che consentirà il potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana al fine di supportare l’integrazione dei sistemi dei Comuni di Marcon e Mira con la Centrale operativa del Comune di Venezia», spiega Tosi.

Un ulteriore passo in avanti in quel progetto fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro di fare della sicurezza uno degli elementi cardine dell’agire amministrativo. «Ad oggi - spiega Paolo Bettio amministratore unico di Venis - a Venezia gestiamo più di 450 telecamere che costituiscono una rete di videosorveglianza importante. Si tratta di sistemi ad alta risoluzione su rete in fibra ottica di proprietà del Comune di Venezia capaci di generare flussi video da 2,4 gigabit per secondo. Abbiamo fatto in modo che la quasi totalità delle telecamere fosse dotata di sistemi di analisi video basati su reti neurali ed intelligenza artificiale che consentono di ricercare persone e veicoli a partire dalla descrizione del loro aspetto o da un'immagine di esempio. Importante se consideriamo che le telecamere del Comune di Venezia vengono visualizzate anche dalla polizia di Stato, guardia di Finanza e dal Comando provinciale dei carabinieri e che l'intero impianto diventa fondamentale in caso di indagini della magistratura. É motivo di grande soddisfazione per Venis gestire una piattaforma di videosorveglianza così evoluta e integrata nella Smart control room: eccellenza riconosciuto a livello internazionale».