Tutto pronto per il "Marzo Donna": un'edizione da record con ben 103 eventi in programma

Sono più di 100 le iniziative proposte dal cartellone del “Marzo Donna”, promosso anche quest'anno, nell'ambito de “Le Città in Festa”, dalla Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con le Municipalità e numerose associazioni e istituzioni cittadine. Un cartellone ricco, con eventi spalmati ogni giorno su tutto il territorio comunale (comprendenti spettacoli di musica, teatro, danza, rassegne cinematografiche, manifestazioni culturali e sportive, incontri e conferenze pubbliche, focus sulla violenza di genere e sulle donne iraniane, valorizzazione delle tradizioni, dalla voga al merletto) che è stato presentato questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa presieduta dalla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e a cui ha preso parte – assieme alle associazioni partecipanti – anche l'assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar.

«Quella di quest'anno – ha sottolineato Damiano – è davvero un'edizione 'da record' grazie ad uno straordinario lavoro di squadra che ci permette, ogni anno, di fare sempre più 'rete'. Lo scorso anno abbiamo dedicato il 'Marzo Donna' alle donne ucraine e alle donne afghane, quest’anno rivolgiamo ancora un pensiero a loro, ma esprimiamo anche la nostra piena vicinanza e solidarietà alle donne iraniane. Queste situazioni ci ricordano ogni giorno che in tante parti del mondo i diritti delle donne non sono dati per scontati e anzi devono essere costantemente rivendicati, difesi e tutelati».

Tra i temi affrontanti nel corso della manifestazione grande risalto sarà dato a quelli riguardante la violenza di genere. Da segnalare poi, tra le tante iniziative, la mostra “I Muri del Silenzio”, aperta dal 9 al 26 marzo alla Domus Civica Art Gallery di San Polo, l'incontro in programma il 21 marzo in Municipio a Mestre dedicato alla condizione in cui vivono le donne iraniane, lo spazio date alle tradizioni con gli incontri che vedranno protagoniste le merlettaie di Burano, le donne di Pellestrina e il loro “pizzo a tombolo”, ma anche l’antica arte della voga con la 23ma edizione della regata delle donne su caorline.

«Non bisogna aver paura di lavorare assieme perché questa nostra unione sarà decisiva per cambiare tante cose che oggi non vanno bene» ha osservato Mar.