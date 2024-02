Cancro, nella giornata mondiale il Veneto punta sulla prevenzione con 4 assi

«La lotta al cancro è una battaglia quotidiana. Sempre più spesso, per fortuna, si vince, in altri casi si perde. L’importante è non arrendersi mai, come fa la sanità veneta, che mette in campo i suoi quattro assi: prevenzione, organizzazione in rete, modernità dei macchinari di diagnosi e cura, grande professionalità dei sanitari e dei team multidisciplinari». Con queste parole, il presidente della Regione, Luca Zaia, introduce l’impegno della Regione Veneto e della sua sanità in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro.

Evitato lo sviluppo del 40% dei tumori

«L’assistenza specialistica e ospedaliera – aggiunge il Governatore – è al top, ma oggi è importante focalizzare l’attenzione sulla prevenzione, grazie alla quale si riesce già oggi a evitare lo sviluppo di circa il 40% dei tumori. Ogni 1% che da oggi in avanti sapremo guadagnare significherà nuove vite salvate». Spiega l’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin: «Stiamo ottenendo risultati con gli screening per il cancro del colon; il cancro della cervice uterina; il cancro al seno». Nel 2022, nel Veneto, più di 1.307.000 residenti sono stati invitati ai tre programmi di screening oncologici con un'adesione del 75%, del 57% e del 63% rispettivamente per mammella, cervice e colon-retto. Con l’approvazione del piano oncologico regionale, la Regione intende rafforzare anche le reti oncologiche, al fine di dare un approccio unitario e coordinato alla lotta al cancro.

Ambienti liberi dal fumo, reti e scuole

La Regione Veneto ha rafforzato anche gli interventi per la prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica di promozione della salute e diffondendo in modo capillare il sistema veneto del trattamento del tabagismo. Con il piano regionale prevenzione 2020-2025, poi, la Regione intende promuovere l’adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età, anche attraverso processi di inclusione ed aggregazione. Qui si colloca la creazione della “Rete Regionale Comuni attivi. Da quest’anno, infine, la Regione ha dato l’avvio alla rete regionale di scuole che promuovono salute, attualmente hanno aderito 170 rirezioni scolastiche statali, 54 scuole paritarie e 15 centri di formazione professionali del Veneto.

