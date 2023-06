Terza corsia, A4 chiusa per lavori. Weekend da bollino rosso

Manca poco all’apertura al traffico dei primi cinque chilometri – dei 9 complessivi – di terza corsia dell'autostrada A4 tra Alvisopoli e Portogruaro. Nei giorni scorsi le maestranze delle ditte appaltatrici del primo sublotto del secondo lotto hanno iniziato a stendere l’asfalto drenante da poco dopo il sottopasso ferroviario ad Alvisopoli lungo la carreggiata in direzione Trieste.

L’operazione verrà conclusa nel corso del fine settimana. Per consentire il termine di questa attività, tra le 20 di sabato primo luglio alle 6 di domenica 2 (nelle ore in cui le previsioni del traffico indicano un calo dei transiti) verrà chiuso il tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in entrambe le direzioni. Da domenica mattina i mezzi percorreranno il nuovo manto stradale in direzione Trieste, ma la circolazione resterà ancora per alcuni giorni a due corsie perché l’attività di stesa del drenante si sposterà sulla carreggiata opposta. Per motivi di sicurezza (di chi opera e degli stessi utenti), solo una volta completato l’intero intervento si potranno percorrere le tre corsie.

I restanti quattro chilometri della Alvisopoli – Portogruaro (dal sottopasso ferroviario al nodo di Portogruaro) verranno completati in autunno. Questo è il tratto più complicato in quanto i manufatti, in questo caso, sono stati costruiti ad una quota d’asse maggiore (anche di due metri) di quella attuale per assicurare i franchi idraulici o stradali sui corsi d’acqua e le strade scavalcate, come previsto dalle attuali normative. In questi giorni sono stati abbattuti i sottopassi del Versiola, di via Colombara, e della strada provinciale 463 e si lavora sulle fondazioni e sul getto della soletta di altri manufatti.

Le previsioni del traffico per il weekend

Le previsioni indicano traffico da bollino rosso nella mattinata e nel pomeriggio di venerdì 30 giugno lungo la A4 in direzione Trieste con possibili rallentamenti e code in prossimità dei cantieri per la terza corsia, e lungo la A57 (sempre in direzione Trieste) con rallentamenti e code che si potrebbero formare sul tratto Terraglio-Bivio A57/A27. Sabato primo luglio lungo la A4, sempre in direzione Trieste e sempre nella mattinata e nel pomeriggio si prevede traffico intenso con possibili rallentamenti e code in avvicinamento ai cantieri, con punte di transiti che potrebbero arrivare a toccare,sull’intera rete gestita, i 184 mila passaggi di mezzi.

Code e rallentamenti potrebbero registrarsi il primo luglio anche alla barriera del Lisert (stimati 20 mila transiti) e ai caselli di Latisana, San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Cessalto. L’elaborazione è basata sull’aumento del traffico registrato sabato scorso nell’ordine del 7%. Dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica i mezzi pesanti non potranno circolare.