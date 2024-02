Murano, approvato il progetto per l’ampliamento del Museo del Vetro

Il Museo del Vetro di Murano sarà ampliato. Dopo il via libera del consiglio comunale, è arrivato l'ok anche dal cda della Fondazione Musei Civici di Venezia.

I diversi interventi riguardano il collegamento degli spazi delle ex Conterie con il nuovo spazio, oltre che il restauro e l’adattamento della struttura: un investimento di oltre 5 milioni di euro, che trova copertura finanziaria con risorse proprie della Fondazione. «Vogliamo dare un nuovo impulso alla promozione dell’arte vetraria e della produzione artigianale muranese - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, che è anche vicepresidente della Fondazione –, ci saranno nuovi spazi per raccogliere le opere dei maestri, che raccontano la nostra storia, permettendo alle future generazioni di conoscere e scoprire sempre più una delle eccellenze veneziane».

Una profonda trasformazione degli spazi

Le azioni di adeguamento dell'importante metratura, 1.300 metri quadri, trasformeranno profondamente lo spazio, per custodire, valorizzare, ammirare le più preziose e significative opere in vetro di Murano, insieme ad una ventina dei lampadari tra i più rappresentativi del XXI secolo muranese. Sarà inoltre ricavata una sala per esposizioni multimediali, attrezzata anche per ospitare conferenze e spettacoli, con 150 posti a sedere, oltre a spazi di servizio e vani tecnici. «L'ampliamento del Museo del Vetro è un nuovo, fondamentale tassello per la storia di una fra le più famose produzioni artistiche e artigianali di Venezia, capace di muoversi fra una tradizione millenaria e le sfide a cui è chiamata per il futuro», ha dichiarato Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione.

