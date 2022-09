Le nuove puntate dello show di Alessandro Borghese nel suo ristorante di Venezia

Una folta schiera di vip impreziosisce le nuove puntate di "Alessandro Borghese Celebrity Chef", format di TV8 registrato all'interno di AB - Il lusso della semplicità, il ristorante dello chef romano inaugurato a fine giugno all'interno del casinò di Venezia.

Per la prima volta il pubblico potrà vedere in tv gli spazi del nuovo locale, a partire dal 5 settembre, da lunedì al venerdì, alle 19.10. Il padrone di casa, Alessandro Borghese, supporterà di volta in volta le due "chef star", che hanno a disposizione la sua brigata, all'interno del raffinato ristorante con cucina a vista.

Il format

Due personaggi noti, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell’inedito ruolo di chef, e si sfidano ai fornelli per conquistare il titolo. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. Nella prima settimana si affronteranno ai fornelli Victoria Cabello e Paride Vitale; Barbara Alberti e Serena Garitta; Giovanni Vernia e Veronica Ruggeri; Jonathan Kashanian e Deborah Compagnoni; Andy dei Bluvertigo e Valentina Persia.

A giudicare la bontà dei piatti saranno invece sempre i clienti del ristorante, e i giudici dello "Chef’s table": Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera, ed Enrico Bartolini, l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un solo colpo.