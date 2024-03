Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2024 e vacanze

Il prossimo anno scolastico inizierà l'11 settembre 2024 e si concluderà il 7 giugno 2025 per scuole di primo e secondo grado, il 28 giugno per le scuole dell'infanzia. Il nuovo calendario delle attività didattiche per il Veneto è stato approvato nel corso dell'ultima seduta della giunta regionale.

Ponti e vacanze

In accordo con l’ufficio scolastico regionale, e tenuto conto della cadenza delle festività obbligatorie, è stata stabilita la sospensione delle lezioni nelle giornate di sabato 2 novembre 2024 (ponte della solennità di tutti i Santi); da lunedì 23 dicembre a sabato 4 gennaio 2025 (vacanze natalizie); da lunedì 3 marzo a mercoledì 5 marzo 2025 (carnevale e mercoledì delle Ceneri); da giovedì 17 aprile a sabato 19 aprile 2025 (vacanze pasquali); sabato 26 aprile 2025 (ponte anniversario della Liberazione); venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 (ponte festa dei lavoratori).

Festività obbligatorie

Queste giornate, si aggiungono alle festività obbligatorie: tutte le domeniche; 1° novembre (tutti i Santi); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (Santo Stefano); 1° gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); il lunedì dopo Pasqua; 25 aprile (anniversario della Liberazione); 1° maggio (festa del Lavoro); 2 giugno (festa nazionale della Repubblica) e festa del Santo Patrono.

I giorni complessivi di lezione, tolti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche, risultano quindi 204 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado; 222 per le scuole dell’infanzia.

«È un provvedimento necessario - ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Elena Donazzan -, per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, agli enti locali di organizzare l’erogazione dei servizi di competenza e alle famiglie di essere informate per tempo sulle attività didattiche dei propri figli».