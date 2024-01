Morti di freddo a Venezia, parte una raccolta di beni

«Solo quest'anno, sono quattro le persone morte di freddo a Venezia. Di fronte a questa situazione non possiamo stare fermi a guardare. Con i pochi mezzi a disposizione vogliamo trasmettere un messaggio chiaro e un aiuto concreto». Anna Giacon, studentessa di un liceo veneziano e coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Venezia Mestre, annuncia così l'avvio, insieme all'Unione degli Universitari di Venezia, di una raccolta di beni di prima necessità.

«Raccogliere beni di prima necessità come cappotti caldi, cibo e prodotti per l’igiene è una risposta semplice, ma concreta e funzionale, per noi necessaria - aggiunge -. Speriamo quindi di riscontrare una risposta positiva da parte della cittadinanza, e speriamo che chi ne ha la possibilità doni, anche solo una saponetta o poco più, prendendo parte a questo progetto nato dal basso per aiutare chi vive accanto a noi». Le due organizzazioni hanno anche il supporto della Cgil Venezia: «Di fronte a questa iniziativa - dicono Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia e Daniele Tronco, segretario generale Spi Cgil Venezia - anche quest’anno il sindacato decide di offrire il proprio supporto. Negli anni passati abbiamo registrato una forte adesione da parte di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, che dimostrano una grande sensibilità al tema».

Dove sono i punti di raccolta

Il progetto, pensato e gestito da diversi anni dagli studenti delle province venete nel proprio territorio, vedrà quest’anno due diversi punti di raccolta nel veneziano. Appoggiandosi alla Croce Rossa; Rete, Udu, Spi e Cgil Venezia useranno come punto di raccolta nella città d’acqua la sede in campo Saffa 474/f, Cannaregio, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20. A Mestre i beni potranno essere conferiti nella sede metropolitana della Cgil, in via Ca’ Marcello 10, dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 13 e tra le 14.30 e le 18.30. La raccolta sarà attiva dal 24 al 31 gennaio.