Vigilanza Rai, Raffaele Speranzon unico senatore veneto nella commissione

Il senatore veneziano di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon è stato designato dal suo partito, quindi nominato come membro della commissione di vigilanza della Rai. È l’unico senatore veneto in commissione.

Già vicepresidente vicario del gruppo al Senato e tra i portavoce di Fratelli d'Italia, Speranzon è anche membro della terza commissione permanente (Affari esteri e Difesa) e della settima commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica). Con questa nuova nomina, il politico veneziano farà parte dei 42 componenti della commissione di vigilanza Rai, che durante la loro attività monitoreranno e sorveglieranno il corretto svolgersi del servizio televisivo e radiofonico nazionale pubblico italiano nel rispetto del pluralismo dell’informazione.

«Si tratta di un incarico molto delicato – commenta Speranzon – che mi lusinga e ho accettato ben volentieri, vista l'importanza di questo servizio pubblico, della televisione e delle radio nazionali, che entrano quotidianamente nelle nostre case e fanno parte della vita di tutti gli italiani». La convocazione della commissione dovrebbe scattare in settimana e si andrà al voto della prima carica della commissione stessa, ovvero il presidente, che secondo indiscrezioni, o meglio secondo prassi parlamentare, ma non sempre rispettata, andrebbe al partito più votato dell'opposizione, quindi in questo frangente storico, ai 5 Stelle, ma la partita è aperta.