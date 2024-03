Mirano, Santa Maria di Sala e Spinea fanno rete sulla cultura

«Già lo scorso anno avevamo realizzato iniziative culturali nelle ville in collaborazione con Spinea ed ora, con la creazione di questa rete territoriale più estesa, possiamo avviare una programmazione comune e condivisa che contribuirà ad ampliare l’impatto culturale e turistico delle attività, sia per la cittadinanza che per i turisti». Così l'assessore alle Politiche per la cultura e il turismo sostenibile, Maria Francesca Di Raimondo, mentre in questi giorni Mirano ha firmato un protocollo d’intesa con i Comuni di Santa Maria di Sala e Spinea per la realizzazione di attività di promozione culturale e turistica insieme.

Un programma di visite guidate fra Venezia, Mirano, Spinea e Santa Maria di Sala dedicato a "Il Risorgimento nelle terre dei Tiepolo", primo progetto che rientra nel contenitore più ampio di offerte culturali denominato "Di villa in villa". Il primo evento, sul tema “Il Risorgimento delle donne”, si svolgerà sabato 23 marzoalle 11 in sala "Sante Schiavon" (garibaldino) di Villa Farsetti Selvatico, in via Roma 5 a Santa Maria di Sala. Verrà presentato il volume di Maria Attanasio “La ragazza di Marsiglia” con l'autrice e letture delle Voci di carta, Monica Pauletto e Giusi Trevisan.

"Di villa in villa" intende valorizzare e mettere in relazione luoghi di particolare pregio del territorio accomunati da affinità sia storico-ambientali che artistiche e architettoniche e porre l’attenzione sulle ville venete del territorio e i loro parchi e giardini, per far emergere i valori di unicità e memoria propri mettendoli in relazione con il contesto storico e geografico più ampio in cui si collocano.

Mirano, Santa Maria di Sala e Spinea partecipano in forma associata al bando per il conferimento del titolo “Città veneta della cultura” per l’anno 2024 con il progetto “Mecenatismo sotto il segno di Farsetti. Arte, giardini, ville, spettacoli nelle Terre dei Tiepolo”. La Regione del Veneto, dopo la valutazione delle candidature, insieme al titolo, riconoscerà al vincitore un contributo economico per sostenere il progetto presentato.