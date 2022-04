Roberto Bottan confermato alla presidenza della Cgia di Mestre

Roberto Bottan è stato confermato alla presidenza della CGIA. Mestrino, 61 anni, da oltre 30 è titolare di un’autofficina ubicata a Marghera. Un’azienda che è diventata leader nel nord Italia nel settore dell’allestimento di autoveicoli per le persone diversamente abili. Bottan, eletto all’unanimità da quasi una quarantina di piccoli imprenditori che rappresentano le 16 categorie artigiane che compongono l’associazione, nel prossimo quadriennio sarà affiancato dal vice Presidente vicario, Michele Furlan (edile) e dal vice Presidente, Claudio Dozzo (orafo).

«Essere stato confermato alla presidenza – esordisce Roberto Bottan – mi responsabilizza non poco, visto che sono chiamato a guidare una delle associazioni datoriali più conosciute d’Italia. Ma al di là di questo aspetto, assieme a tutta la dirigenza contiamo in questo mandato di rilanciare il ruolo e la funzione della CGIA sul nostro territorio». Nel suo discorso di insediamento, inoltre, non sono mancate delle riflessioni sullo stato di difficoltà in cui versa l’economia veneziana. «Alla luce delle difficoltà economiche che continuano ad attanagliare le imprese artigiane – conclude Bottan – è nostra intenzione potenziare i servizi dell’associazione a sostegno dei nostri iscritti, rafforzando il ruolo dell’ufficio studi a vantaggio delle categorie artigiane e potenziando l’area del sociale, puntando sull’affermazione di CGIA Educational. Iniziativa, quest’ultima, che da alcuni anni vede coinvolte una trentina di istituti scolastici di secondo grado con i quali ci relazioniamo per avvicinare i giovani al mondo dell’artigianato».