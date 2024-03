Un gigantesco scheletro comparirà a Venezia in occasione della Biennale

Uno scheletro umano gigante, nell'atto di pescare lo scheletro di un dinosauro. È l'enorme installazione - alta 10 metri - realizzata dall'artista contemporaneo Tom Herck per essere esposta a Venezia in occasione della Biennale d'Arte. Presentata a inizio marzo a Sint-Truden, città natale dello scultore, Once We Ruled the World - questo il titolo dell'opera - sarà ospitata nel giardino di Palazzo Balbi Valier per tutta la durata dell'esposizione lagunare.

La gigantesca scultura simboleggia l'intricata relazione tra esseri umani e l'era che li ha preceduti, quella dei dinosauri, riflettendo su connessioni storiche, impatto ecologico, vanità umana. L'opera, pensata per Venezia, cerca di catturarne l'essenza di città in bilico tra glorioso passato e incertezza del futuro. Toccando il tema della transitorietà, l'installazione funge da "memento mori". In particolare, nella sua rappresentazione simbolica, invita le persone a contemplare lo "spirito duraturo" di Venezia e la sua capacità di navigare nelle incertezze nel corso del tempo.

L'installazione sarà ben visibile dal Ponte dell'Accademia e dal Canal Grande, con il quale dialoga: adiacente all'opera, sarà posizionato un grande Qr code, che una volta scansionato permetterà - tramite app - di vivere un'esperienza interattiva grazie alla realtà aumentata, che farà dialogare gli spettatori con l'opera stessa. L'estensione alla realtà aumentata non è casuale, ma allude alla rivoluzione digitale in corso e alla traiettoria che sta assumendo il progresso umano.