Sciopero 11 aprile, presidio di fronte a Confindustria al Vega contro gli infortuni sul lavoro

«Apriremo il presidio con uno striscione contro le morti sul lavoro, che sono una piaga dilagante che colpisce anche il nostro territorio». Con queste parole Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia e Igor Bonatesta, segretario Uil Veneto responsabile di Venezia, annunciano l'adesione allo sciopero dell'11 aprile, che punta a chiedere un’azione concreta contro gli infortuni sul lavoro, una riforma fiscale equa, progressiva e vantaggiosa per lavoratori e pensionati, la centralità del lavoro nelle politiche di sviluppo e d’impresa attraverso il rinnovo dei contratti e una legge sulla rappresentanza e la lotta alla precarietà.

Gli infortuni sul lavoro

A pochi giorni dal drammatico incidente che è costato la vita ad un lavoratore al teatro Momo di Mestre, «ci troviamo a fare i conti con una situazione che ha raggiunto e superato quella del pre Covid - aggiungono i segretari .. Non possiamo ogni volta aspettare, per parlare di sicurezza sul lavoro, il più drammatico degli esiti». Nel 2022 il numero totale di infortuni riconosciuti (esclusi in itinere e quelli con procedura in corso) in provincia di Venezia ha raggiunto la cifra di 9.829 eventi. Lo sciopero nazionale Cgil e Uil è proclamato per le ultime 4 ore di turno di giovedì 11 aprile. Per l'area metropolitana di Venezia il presidio sarà in via delle Industrie 19, di fronte alla sede di Confindustria. «Serve fermare la frammentazione e la precarietà del lavoro, eliminare i subappalti a cascata, una riforma fiscale che sia veramente in favore di lavoratori e pensionati, che negli ultimi anni hanno visto il costo della vita aumentare vertiginosamente, e il rinnovo dei contratti - concludono i segretari -. Serve recuperare risorse dove ci sono, per dare un futuro alla sanità pubblica, all'istruzione e alla non autosufficienza».

