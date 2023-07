Scoglieraviva: al via la 21^ edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

La 21^ edizione di ScoglieraViva vedrà come protagonisti tre scultori selezionati dall’associazione culturale MoCA, che dal 2006 si occupa di arte contemporanea organizzando mostre e manifestazioni di calibro internazionale in tutto il territorio veneto e non solo. Lo stupendo palcoscenico della manifestazione è rappresentato dalla lunga e antica scogliera, formata da grossi massi di trachite euganea, che divide il pittoresco centro storico di Caorle dal mare, a formare una delle più belle passeggiate sull’Alto Adriatico.

Tra nuvole di polvere sollevate dai martelli pneumatici a scavare la parte più grossa dei massi ed il lavoro di rifinitura realizzato con vari tipi di scalpelli, turisti e residenti potranno osservare per dieci giorni il lavoro dei tre scultori le cui opere andranno ad aggiungersi alle 132 già realizzate nel corso degli anni e che da pochi giorni sono consultabili anche online nel catalogo digitale multilingue https://catalogue.scoglieraviva.com/.

La presentazione al pubblico e la cerimonia di inaugurazione si terranno sabato 1° luglio alle ore 21.00 presso Piazza Matteotti; saranno presenti gli artisti e le istituzioni, verranno raccontate le fasi di creazione delle opere attraverso parole e immagini e a conclusione della serata la performance del duo francese TakT.

La manifestazione è organizzata dalla Città di Caorle in collaborazione con l’associazione culturale MoCA, Fondazione Caorle Città dello Sport, il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale e la Pro Loco, con il patrocinio della Regione del Veneto. GLI ARTISTI: Reto Steiner 1978 Svizzera Opera: Melting Point Desirée Pucci 1994 Pietrasanta, Italia Opera: La Calla Rob Good 1982 UK, vive a Pietrasanta Opera: Caorle Cumulo www.scoglieraviva.com