Seconda giornata di tocchi al cielo in Piazza San Marco

Tocchi al cielo in Piazza San Marco a Venezia per il giorno della laurea dell'università Ca’ Foscari. Questa mattina è andata in scena la seconda mattinata di cerimonia, che ha concluso un’edizione articolata in due giornate dedicate a 1.050 dottoresse e dottori delle sessioni straordinaria bis 2021/2022 ed estiva 2022/2023.

Intervenendo dal palco, la rettrice, Tiziana Lippiello ha sottolineato il valore delle scelte personali e dell’impegno di ognuno nelle cose a cui teniamo: «Seguite le vostre passioni e i vostri sogni e ricordate che ci sono sempre prospettive e punti di vista diversi, e quindi è importante conoscere e capire profondamente gli altri prima di giudicarli - ha detto -. E, soprattutto, che giudicare è molto meno importante di comprendere. La complessità del mondo d’oggi esige molto da voi, è vero: vi chiede di essere flessibili, preparati ad affrontare grandi sfide globali e importanti cambiamenti. Ma avete anche tante opportunità: un accesso alle informazioni che era impensabile in passato, la possibilità di connettervi con chiunque desideriate da ogni luogo e in ogni momento».

In occasione della cerimonia, in rappresentanza dell'amministrazione comunale lagunare, è intervenuta la consigliera comunale Chiara Visentin. «Oggi è un giorno di festa per voi giovani ragazze e ragazzi che avete raggiunto un importante risultato con impegno, studio, fatica - ha detto -. E come tutto ciò che si raggiunge con sacrificio e tenacia, questo giorno ha un valore inestimabile perché rappresenta una conquista, una di quelle che segnano la vostra vita. Siate perseveranti, impegnatevi nello studio e nel lavoro, abbiate coraggio e non abbiate mai paura di chiedere aiuto».

Nel corso della celebrazione, come da tradizione, hanno pronunciato un discorso due dei migliori studenti della sessione. Oggi è intervenuta Chiara Pravato, laureata dell’area umanistica: «Chi consegue oggi la laurea - ha detto - ha sicuramente dovuto fare i conti con una situazione di pandemia che ha comportato degli ostacoli e delle deviazioni rispetto allo svolgimento usuale della vita universitaria, per quanto riguarda le interazioni sociali e non solo, il che si affianca alle sfide e ai problemi quotidiani che ogni studente universitario si trova ad affrontare nella propria vita. Per tale motivo, è importante circondarsi il più possibile di persone incoraggianti, pronte a sostenere gli sforzi e le ambizioni altrui e disposte ad uno scambio costruttivo di idee».