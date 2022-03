Albergatori veneziani cercano rimedi contro piccioni e gabbiani predatori

Dissuasori, infrasuoni, falconieri e pistole ad acqua: la stagione è alle porte e gli albergatori veneziani dell'associazione Ava già cercano rimedi contro piccioni e gabbiani predatori. Planano sui tavoli delle terrazze all'aperto dove i clienti di hotel e ristoranti fanno colazione, banchettano su brioche, noccioline o patatine: mercoledì Ava ha organizzato un convegno con alcuni esperti per condividere modalità di gestione della convivenza fra volatili e visitatori. Folcloristici, amati dai bambini e super fotografati, piccioni e gabbiani sono uno dei principali problemi degli operatori d Venezia e in generale di chi, in città, vuole mangiare in un plateatico.

«L’Associazione, facendosi carico delle segnalazioni e le difficoltà di tanti soci - commenta il direttore Claudio Scarpa -, dopo essersi rivolta agli esperti, ha organizzato un seminario per fare il punto sui più moderni ed efficaci sistemi di prevenzione, dedicati all’allontanamento di volatili». A Venezia si punta a diminuire la presenza di questi animali nei plateatici in modo non cruento e senza conseguenze per gli animali. «L’enorme quantità di piccioni e gabbiani, oltre a essere una presenza aggressiva e fastidiosa per le persone, rappresenta un problema sanitario e igienico, oltre che di tutela degli ambienti e degli edifici - spiega Francesco Boemo, responsabile Haccp, igiene e ambiente per l’Ava, che coordina il corso per Ava servizi, affiancato dall’azienda specializzata Sgd Group. «L’obiettivo di questo incontro - aggiunge - è fare il punto sulle più recenti soluzioni, per mettere in campo tutte gli strumenti che permettono l’allontanamento in maniera non cruenta. Si tratta infatti di una specie protetta e non può essere eliminata come si fa, per esempio, con i topi». Un argomento molto sentito: sarà ampia infatti la partecipazione al seminario in programma per mercoledì 23 marzo, dalle 11 in streaming. Diverse le soluzioni proposte che insieme possono ridurre notevolmente il problema: dissuasori elettrostatici e meccanici, la tecnica del “bird free”, i sistemi acustici tramite centraline vocal, insieme a falconeria e interventi di operatori di corda.