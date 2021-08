Sfilata di moda Dolce & Gabbana a Venezia, come si circolerà a San Marco e Rialto

Ecco come sarà la circolazione pedonale in piazza San Marco e Pescheria di Rialto domenica 29 agosto dalle 19 alle 20, in occasione della sfilata di alta moda degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Venezia. Il Comando della polizia locale ha emanato un’ordinanza che prevede in quella giornata, dalle 17 alle 21.30, e comunque fino a cessate esigenze, sia interdetto l’accesso a piazza San Marco dal ponte della Paglia e dal ponte della Zecca; l’accesso all’area delimitata con tendiflex compresa tra la basilica di San Marco, i piloni porta pennoni e la loggetta del Sansovino.

Nella stessa fascia oraria la polizia locale potrà dirottare il traffico pedonale e organizzarlo con l’istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti facendo transennare le aree. L’ordinanza prevede inoltre che sempre nella giornata del 29 agosto, dalle 19.30 alle 21, sia interdetto l’accesso alla fondamenta dei Giardini ex Reali dal ponte dell’Accademia dei pittori, mentre l’area tra questo ponte e quello della Zecca dovrà rimanere sgombera. Dalle 20 del 29 agosto alle 2 del 30 agosto la polizia locale potrà invece regolare l’accesso alla zona della Pescheria di Rialto, garantendo in ogni caso di poter raggiungere le abitazioni. L’inosservanza delle disposizioni comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.