Sostegno a minori e neo maggiorenni, interventi per oltre 150 mila euro

Più di 62 mila euro per il sostegno ai minori che vivono in famiglie poco protettive e poco capaci di aiutare i propri figli a crescere nel modo migliore possibile. La giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato, su proposta dell'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, una delibera che ratifica l'adesione alla prosecuzione del Programma nazionale promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dallo stesso, a partire dal 2014, in circa 50 città e comuni italiani. Il Comune di Venezia partecipa fin dalla prima edizione. In questo step saranno impegnati per la direzione Coesione Sociale, servizi alla persona e benessere di comunità, i tre servizi sociali territoriali per l'ambito infanzia e adolescenza. Il finanziamento è di 62 mila e 500 euro.

Approvata anche la delibera che autorizza a procedere nella sperimentazione di interventi a favore di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia d’origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, promossa dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dallo stesso, in collaborazione con le diverse Regioni italiane. Il Comune di Venezia già partecipa a questa sperimentazione come capoluogo della Città Metropolitana e riceve un finanziamento di circa 90 mila euro. Le risorse risultano indispensabili per poter affiancare i neo-maggiorenni che sono stati inseriti in comunità o in famiglia affidataria fino al compimento dei 18 anni di età affinché, attraverso la presenza di un tutor e di una “borsa” economica, possano proseguire fattivamente il percorso di autonomia rispetto ad una famiglia di origine non adeguata.