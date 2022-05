Al Teatro Goldoni va in scena lo spettacolo Tutto Brucia della compagnia Motus

Martedì 24 maggio al Teatro Stabile di Venezia va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale Asteroide Amor con lo spettacolo Tutto brucia della compagnia Motus. Si tratta di uno spettacolo realizzato a partire da una riscrittura delle Troiane di Euripide attraverso le parole di Jean-Paul Sartre, Judith Butler, Ernesto De Martino, Edoardo Viveiros de Castro, NoViolet Bulawayo, Donna Haraway, per dare voce ai soggetti più esposti e vulnerabili. La tragedia classica diventa quindi un’occasione per riflettere su questioni quanto mai urgenti al giorno d’oggi sollecitando le coscienze ad interrogarsi su quali siano le vite che contano, su cosa rende una vita degna di lutto.

Inserita nel progetto Giovani a Teatro 2.0, promosso e ideato dalla Fondazione di Venezia, la rassegna Asteroide Amor, curata da Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav Venezia eTeatro Stabile del Veneto, è stata sviluppata grazie al comune impegno che vede per la prima volta le quattro istituzioni agire insieme a Venezia e fare sistema per incentivare il rapporto dei giovani con le arti della scena.

Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il sito: https://www. teatrostabileveneto.it/events/ event/tutto-brucia-asteroide- amor/