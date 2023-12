Sportello antiviolenza, rinnovata la convenzione con "La Magnolia"

L’amministrazione comunale di Jesolo ha rinnovato anche per l’anno 2024 la convenzione con la Fondazione Eugenio Ferrioli e Luciana Bo Onlus per la gestione dello sportello antiviolenza. Lo sportello, gestito dal centro antiviolenza e antistalking “La Magnolia” della fondazione, rappresenta un punto di riferimento per tutte le donne vittime di violenza, un posto sicuro e protetto dove ricevere informazioni, consulenze psicologiche e legali, il tutto a titolo gratuito.

In seguito al primo contatto con il personale del centro antiviolenza, nel caso si individui che l’esigenza della donna sia quella di uscire da una situazione di violenza, di qualunque forma essa sia, l’operatrice attiva l’equipe multidisciplinare formata da psicologhe, avvocati, educatrici, per progettare un percorso dedicato alla stessa. All’interno dello “Sportello antiviolenza” la donna potrà trovare un servizio di consulenza legale dove le verrà consentito di dotarsi di strumenti utili alla propria tutela e ad acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle possibili vie di uscita dalla violenza e essere accompagnata nella richiesta di beneficiare del patrocinio gratuito a carico dello Stato.