"Love is key": la street art a puntate di Manuel Giacometti sbarca anche a Caorle

Forte di un'esperienza trentennale, negli ultimi anni la sua evoluzione artistica lo ha portato a dedicarsi a esperienze di riqualificazione di zone comunali e private in stato di degrado, con l'appoggio di vari Comuni e enti pubblici. In questo quadro rientra l'ultimo progetto di Manuel Giacometti, artista di Treviso che grazie al contributo di alcuni sponsor e E-distribuzione ha dato vita a un progetto itinerante che viaggia attraverso il Veneto e arriva fino in Albania.

I soggetti delle opere, rappresentati prevalentemente in torrette elettriche in disuso, sono sempre due: un bambino e una bambina che cambiano forma, dimensione e posizione, e lanciano un messaggio importante: Love is key, "l'amore è fondamentale". «Ho pensato al progetto come fosse una telenovela, con la quale esprimere l'importanza dell'amore in qualsiasi cosa si faccia», spiega Giacometti. Uno dei lavori è stato completato lo scorso mese, e si trova all'ingresso di Duna Verde, località di Caorle. Gli altri "episodi" sono sparsi tra varie province venete - a Padova in zona Arcella, Varago, Maserada sul Piave e Volpago del Montello (Treviso) - e uno a Tirana (Albania), nell'ambito del Mural Fest.

Chi è Manuel Giacometti

Giacometti incontra da giovane il mondo dei graffiti, e ciò gli permette di scoprire la passione per l’arte e vestire i panni del writer. Nel 2008, decide di tramutare la sua arte in modo personale, realizzando opere per il pubblico. Comincia così a esporre presso numerosi locali. Da quel momento in poi partecipa a numerose collettive e concorsi d’arte, dove si classifica ai primi posti, e prende parte a fiere dell’arte, per poi tornare nuovamente a dipingere in strada, partecipando a rinomati eventi di street art, accanto ad artisti del panorama nazionale ed internazionale.