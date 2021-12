Targa Oro per 20 auto d'epoca a Campalto

Una giornata dedicata agli appassionati delle quattro ruote, e in particolare a chi apprezza i modelli più vintage: sabato 11 dicembre 2021, nell'autofficina Cocchetto a Campalto (via Orlanda 59), saranno certificate circa 20 auto d'epoca con targa Asi Oro, documento che certifica caratteristiche e grado di conservazione dei veicoli storici secondo le norme del codice internazionale Fiva.

In concomitanza con l'evento, nella mattinata sarà effettuata l'accensione di un motore Ferrari 8 cilindri anni '80, completamente ristrutturato dal titolare dell'officina Francesco Cocchetto: un'opportunità di sentire il rombo di questo "gioiellino", tutto all'aperto e in piena sicurezza.

Lo stesso Cocchetto, di recente, ha anche candidato una sua idea tra i progetti per Venezia1600, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per coordinare le iniziative correlate alle celebrazioni: l'idea è di convertire in elettrico il motore di una Fiat 500 d'epoca, per poi impiegarla in eventi legati alle energie sostenibili. Cocchetto è alla ricerca di uno sponsor che contribuisca a coprire i costi e che, in cambio, otterrebbe la brandizzazione dell'auto.