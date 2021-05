Sequestrato e portato al Tropicarium Park un esemplare di tartaruga azzannatrice

Rimarrà in affido temporaneo al Tropicarium Park di Jesolo la Tartaruga Azzannatrice (Chelydra Serepentina) recuperata la settimana scorsa in un canale di scolo a Dosson di Casier (Treviso) dai carabinieri del Cites di Vicenza. Il parco zoologico del litorale, specializzato nelle specie esotiche ricreando minuziosamente il loro habitat, ha già preso in consegna l'esemplare femmina in buono stato di salute e del peso di circa 10 chili, che è stata prontamente visitata dal direttore del Tropicarium Park, Diego Cattarossi, che l’ha microcipata. Questa specie è inserita nella lista degli “Animali Pericolosi” per la salute pubblica, e quindi non detenibili, né tanto meno commerciabili sul suolo nazionale.

Originaria del Nord America, dove predilige soprattutto acque stagnanti di laghi, fiumi e paludi, la tartaruga azzannatrice è molto robusta e presenta testa e zampe molto possenti oltre a un carapace di tutto rispetto. Da adulta può superare i 40 centimetri di lunghezza ed è considerata nei nostri ambienti rurali un super predatore in quanto si nutre di tutto quello che riesce ad inghiottire mettendo a serio rischio tutte le altre specie. È famosa fra gli appartenenti alla famiglia Chelydridae, da cui le deriva l'aggettivo “azzannatrice”, per lo scatto repentino che fa quando morde vigorosamente la preda. È pericolosa anche per gli esseri umani e va maneggiata con guanti rinforzati a causa del suo morso in grado di tranciare di netto le dita di una mano. Tanto che i carabinieri forestali che l'hanno catturata consigliano di prestare molta attenzione in caso di avvistamento, contattando subito le autorità competenti. «Tropicarium Park saprà essere per lei un rifugio sicuro, in attesa di nuovo trasferimento in un centro autorizzato alla detenzione di specie pericolose» commenta la titolare del parco zoologico, Monica Montellato.