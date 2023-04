Tassi d'interesse in crescita: imprese in difficoltà per far quadrare i conti

L'aumento del costo del denaro, attuato a più riprese negli ultimi mesi dalla Banca Centrale Europea per cercare di contenere l'inflazione, sta causando pesantissime ripercussione sulle piccole e medie imprese del mandamento, gravate da mutui a tasso variabile.

Lo spiega il presidente di Confcommercio Portogruaro – Bibione – Caorle, Manrico Pedrina: “La stragrande maggioranza dei nostri imprenditori ha sottoscritto nel corso degli ultimi anni mutui e finanziamenti a tasso variabile che oggi, a fronte dell'aumento del costo del denaro, stanno incidendo pesantemente sui bilanci aziendali. Il problema è però generalizzato e sta colpendo trasversalmente tutti i nostri associati che si trovano a subire l'ennesimo duro colpo dopo aver sofferto per la pandemia prima e per l'aumento dei costi dell'energia poi». «A soffrire è, in primis, il comparto alberghiero - aggiunge Katy Turchetto, Presidente Federalberghi Caorle - che più di tutti ha investito per riqualificare i propri immobili, essendo la riqualificazione una necessità per mantenere l'impresa competitiva sul mercato turistico».

Pressione sul sistema bancario per agevolare la rinegoziazione dei mutui

Consapevoli delle difficoltà in cui versano gli imprenditori del territorio, Confcommercio Portogruaro – Bibione – Caorle e Federalberghi Caorle hanno quindi deciso di avviare un'iniziativa, di concerto con Fidi Impresa & Turismo Veneto, con l'obiettivo di rispondere, per quanto possibile, alle difficoltà degli associati. «Abbiamo pensato – prosegue il presidente Pedrina – all'organizzazione di un incontro, unitamente a Federalberghi Caorle e Fidi Impresa & Turismo Veneto, durante il quale gli esperti della cooperativa di garanzia del Sistema Confcommercio e Fidi Impresa & Turismo Veneto potranno rispondere alle domande degli operatori, raccogliendo le varie segnalazioni. Oltre a questo vogliamo promuovere un'azione congiunta che ci permetta di fare pressione sul sistema bancario per agevolare la rinegoziazione dei mutui dei nostri operatori».

Dopo le gravi difficoltà legate alla pandemia ed all'aumento dei costi energetici, il livello di indebitamento delle imprese è aumentato e, di conseguenza, l'aumento dei tassi rappresenta per le aziende un colpo davvero duro da assorbire - dichiara Mauro Rocchesso, direttore di Fidi Impresa & Turismo Veneto -. Mi preme, però, sottolineare che oggi più che mai è necessario che le imprese paghino regolarmente le rate, evitando insoluti che sarebbero deleteri in ragione delle gravi conseguenze relative al merito creditizio stabilite dal sistema bancario europeo. In caso di difficoltà, invito gli imprenditori a rivolgersi ai nostri uffici per cercare di individuare la soluzione più adatta al caso di specie».