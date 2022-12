Tra Venezia e Prato nasce il gruppo digitale che aiuta le imprese a distinguersi nel mercato

Un ponte fra Venezia e Prato per aiutare le piccole e medie imprese a promuoversi a 360 gradi. Dall’unione di Venice Bay - communication and web studio di Mestre e la toscana Trame Digitali nasce Tdvb Group, una realtà unica in grado di fare dialogare tre ambiti fondamentali della comunicazione digitale: brand, tecnologia e marketing.

A presentare l’iniziativa sono Luca Lazzarini, presidente di Venice Bay, il suo socio David Mazzerelli, di origine pratese, e Cosimo Zecchi, ceo di Trame Digitali. «In Veneto si parla da tempo di aggregazioni di impresa e il nostro gruppo vuole fare un passo concreto in questa direzione - commenta Lazzarini - Abbiano unito le competenze di entrambe le agenzie nello sviluppo di e-commerce, portali web, seo e applicazioni tecniche per l’online, con il marketing, la grafica 2D e 3D, l’illustrazione e la promozione pubblicitaria, anche offline». «Non affrontare in maniera organica elementi come brand, marketing e tecnologia - continua Zecchi - porta troppo spesso a un solo risultato: azioni inefficaci che conducono poi gli imprenditori a diffidare o a rinunciare agli investimenti sul digitale. E proprio per andare oltre a questo ostacolo che con Luca abbiamo deciso di mettere insieme le forze».

Ne è nato così un gruppo di quindici professionisti, che può vantare come clienti aziende del calibro di Ford Trucks, Kawasaki, Trek ma anche associazioni come la rete di Confartigianato del Veneto. Grazie a questa operazione il gruppo Tdvb può occuparsi sia di grandi aziende di respiro nazionale, che delle piccole e medie imprese del territorio, senza mai dimenticare le realtà emergenti in crescita che cercano visibilità su scala italiana e internazionale.